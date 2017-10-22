Vandallar yine iş başındaydı ama bu kez polis acımadı

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gitmek için bir grup Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’den yola çıktı.

Halk otobüslerini tıka basa dolduran taraftarlar yol boyunca sloganlar attı. Fenerbahçe taraftarlarının, halk otobüsünün camlarını kırdığı görüldü.

EMNİYET ACIMADI

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda otobüs camlarını kıran taraftarlar maça alınmadı ve karakola ifadeye götürüldü.