Vandallar yine iş başındaydı ama bu kez polis acımadı
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini izlemek için stada gitmek üzere yola çıkan Fenerbahçe taraftarları, bindikleri halk otobüsünün camlarını kırdı.22 Ekim 2017 Pazar 17:58
Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisine gitmek için bir grup Fenerbahçe taraftarı Kadıköy’den yola çıktı.
Halk otobüslerini tıka basa dolduran taraftarlar yol boyunca sloganlar attı. Fenerbahçe taraftarlarının, halk otobüsünün camlarını kırdığı görüldü.
EMNİYET ACIMADI
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün aldığı karar doğrultusunda otobüs camlarını kıran taraftarlar maça alınmadı ve karakola ifadeye götürüldü.
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Sezer9 sa önce Camlarin parasini odesinler birde o kadar insanlari rahatsiz ettikleri icinde ayrica cocuklarin ve kadinlarin piskolojisini kotu etkiledigi ve rahatsizlik verdigi icin ceza verilmeli. Yoksa da hemen acil ceza yasisinda belirtilmeli Bu ne ya yoksa pisligi yapanin yanina kar kaliyor!Nasilsada devlet ceza vermiyor diye Bu gidisle memkeketimizde her turlu maganda cogalacakYasalar caydirici olmali eskiden mahkemelerde medeni kanuna gore sukadar hapis su kadar da sakiz parasi etmeyecek agir para cezasi okunurdu:)) Türkiyem 12 sa önce Allah aşkına polis kardeşlerimize söylüyorum bunların kafalarına coplarla vurun ve bunların birkaç yerini kırın bakalım yine yaparlar mı Gürhan13 sa önce Gönderin hafize alın ellerinden evlerini arabalarını görsünler o.. ç. Arif13 sa önce Artık futbol spor olmaktan çıktı.Spor haberleri diyor ama futbol dışında haber yok.Maça gidenler satır, bıçak,pala, taş ve ne bulursa götürüyor. Millet olarak ne hale geldik böyle... DENİZ GEZMİŞ14 sa önce CAM KIRIKLARINI K..LARINA YERLEŞTİRİN hsyn280214 sa önce Kim yada kimler kamu malına zarar veriyorsa vatan hainidir. Vatandaşlıktan atacan bu ülkeden sürecen. Alaattin14 sa önce Zalim pislikler.Vatandaşın malına zarar veren bu hainlere cezası ne ise en kısa sürede verilsin. Enes14 sa önce Bütün masrafın 2 katı ceza 1 sene pasolig iptal. Altı üatü futbol maçı. Savaş çıksa bir kuytuya sinerler serkan aydin15 sa önce benim bu holiganlara dair bir çözümüm var..ne kadar holigan varsa her takimdan mac gunleri misal bugun mesela gs ve fb holiganlarini devlet acik bir alana goturcek konya ovasi olabilir mesela yda istanbuldda acik bir alana varsa tabi istanbulda acik bi alan her neyse orda bu holiganlari birakicak zaten bu holiganlarda ac hayvanlar gbi birbirlerine giricek poliste karismiycak araya bicak kesici alet felanda atcaksin bunlar birbirini kesip durucak sag kalanlarada ambulans felan gondermicen devletin hic bir hizmetinden faydalanamicaklar. zaten bu tiplerin yasamasi zarar ziyan potansiyel tehlike herifler.eger bu gerceklerssin iddia koyuyorum bakin kuzu kuzu olmazlarsa bende insanoglu degilim AliAltun15 sa önce Polis uyuyor mu.1000 lira ceza kesin bakın bakalım bi daha oluyor mu