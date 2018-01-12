Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Vandallar için ordu sokağa indi!

Tunus'ta, gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

12 Ocak 2018 Cuma 03:03
Vandallar için ordu sokağa indi!

Tunus'ta, hükümetin kesinti planlarına karşı gerçekleştirilen gösterilerde 300'den fazla kişi gözaltına alındı.

Polis, gösterilere biber gazıyla müdahale ediyor.

ASKERİ BİRLİKLER SEVK EDİLDİ

Gösterilerde yer yer kamu binaları saldırıya uğradı. Gösterileri bastırmak üzere bazı kentlere askeri birlikler sevk edildi.

Başbakan Yusuf Şahid göstericileri 'vandallıkla ve devleti zayıflatmaya çalışmakla' suçladı.

Gösteriler son günlerde, ülkenin başkenti Tunus dahil olmak 10 ayrı kentte düzenlendi.

Tunus'ta hükümetin hazırladığı 2018 bütçesinde birçok kemer sıkma önlemi yer alıyor. Yeni önlemler kapsamında katma değer vergisi başta olmak üzere çeşitli vergiler artırıldı. Vergi artışı sonucu olarak birçok mal ve hizmette zamlar yaşandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 03:03
  1. Tunus
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vandallar için ordu sokağa indi!
    1. Vandallar için ordu sokağa indi!
    2. ‘Bir daha camiye giderseniz ölürsünüz’
    3. Barcelona Emre Mor'lu Celta'yı farklı..
    4. Trabzonspor, İnter'in yıldız..
    5. ABD'den PKK/PYD'ye eğitim açıklaması
    6. Alex de Souza: Fenerbahçe'yi çok özledim
    7. Beşiktaş'tan asrın bombası İbrahimovic
    8. Terör devleti olduğunu itiraf etti!..
    9. Erdoğan'dan gece yarısı kritik görüşme
    10. İsrail teröristleri bir Türk..
    11. Şoka girdiler... Herkes ölüyor!
    12. Karar sonrası AYM'den 'hayırdır'..
    13. İki bölge daha Muhaliflerin eline geçti
    14. AYM'nin tahliye kararı verdiği Mehmet..
    15. Türkiye ile Rusya'yı birbirine..
    16. Şahin Alpay hakkında flaş karar!
    17. ABD'den Avrupa ülkesine şok! Ülkeye..
    18. Galatasaray'dan yılın bombası Remy
    19. Arda Turan'da son dakika!
    20. ”Vagner Love’a talip olmaları normal”
    Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Pişirmeden yedi, sonrası dehşet!
    Dikkat sizin de başınıza gelebilir... Pişirmeden yedi, sonrası dehşet!
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Türkiye, Rusya ve İran arasında gerginlik! Kirli tezgah
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Abdullah Gül bu defa hesaplaşmaya hazırlanıyor!
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Rusya ve İran çekildi! Son söz Türkiye'de...
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi
    Cumhurbaşkanlığı'nda bir dönem sona erdi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    ABD'den skandal Azerbaycan kararı!
    ABD'den skandal Azerbaycan kararı!
    Tesla'dan büyük devrim
    Tesla'dan büyük devrim