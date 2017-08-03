Van’daki sulama kanalları ve göletler temizleniyor

Van’da tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin daha iyi yerlere gelmesi ve çiftçinin desteklenmesi için yoğun çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, 34 iş makinesiyle ilçelerde bulunan sulama kanalları ve göletlerde bakım-onarım çalışması yapıyor. İlçe kaymakamlıklarının ve muhtarların müracaatları üzerine çalışmalarını devam ettiren Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bugüne kadar 13 ilçede 120 kilometre kanal ve 260 göletin temizliğini gerçekleştirdi. Kırsalda yaşayan vatandaşların çiftçilik faaliyetleri için büyük önem taşıyan sulama kanalı ve göletler, yapılan temizliğin ardından yeniden vatandaşın kullanımına sunuldu.

Temizlik ve onarım çalışmalarının ardından sulama kanallarını en verimli şekilde kullanmaya başladıklarını belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.