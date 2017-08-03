Van’daki park ve bahçelerde onarım ve temizlik çalışması

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Park Bahçe Müdürlüğü, kentin önemli noktalarında ve vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılan park ve bahçelerde onarım çalışması gerçekleştirdi. Onarım çalışması kapsamında kaldırımlar, yürüyüş yolları, çocuk oyun parkları, oturaklar, çöp kutuları, refüjler ve bahçelerdeki yeşil alanlar düzenlendi. Parklardaki yeni alanlara ise fidan ve çiçekler dikildi.

Yapılan çalışmalarla vatandaşların daha rahat edebilmesi hedeflenirken, kentte yeşilin korunması ve park sayılarının artırılması için de ayrıca çalışmalar sürdürülüyor.

Vatandaşlar tarafından gelen talep ve istekler üzerine mahalle ve sokaklarda yeni parklar yapacaklarını belirten daire başkanlığı yetkilileri, “Yetkin kadromuzla kent için aralıksız çalışıyoruz. Halkımızın talepleri doğrultusunda yaşanabilir bir Van için yeni yeşil alanlar oluşturmanın gayreti içindeyiz” dedi.