Van’da zehirlenme

Alınan bilgilere göre olay, Halil Ağa Mahallesi İpekyolu Belediyesi arkasındaki bir ikamette meydana geldi. Bulantı ve baş dönmesi şikayeti artan H.A. (45), A.K.A. (45), C.M. (23), Z.M. (30), E.M. (9), P.M. (27), B.M. (6), böcek ilacından zehirlendiği gerekçesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.