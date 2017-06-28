Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van’da zehirlenme

Van’ın İpekyolu ilçesinde böcek ilacından zehirlendiği belirtilen 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:50
Van’da zehirlenme

Alınan bilgilere göre olay, Halil Ağa Mahallesi İpekyolu Belediyesi arkasındaki bir ikamette meydana geldi. Bulantı ve baş dönmesi şikayeti artan H.A. (45), A.K.A. (45), C.M. (23), Z.M. (30), E.M. (9), P.M. (27), B.M. (6), böcek ilacından zehirlendiği gerekçesiyle sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:50
  1. Van
  2. İpekyolu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı 160'a çıktı
    1. Türk ununun ihraç edildiği ülke sayısı..
    2. Harran’ın asfalt sorunu çözüme kavuşuyor
    3. Seyhan’da oluklu asfalt dönemi
    4. Kuş otelinde yeni türler ortaya çıktı
    5. Gaziantep’te 58 kilo uyuşturucu ele..
    6. Susuz’da trafik kazası: 7 yaralı
    7. UEFA, Beşiktaş'ın itirazını 13..
    8. Üsküdar’da erkek cesedi bulundu
    9. Perinçek'e tokat gibi sözler: 80..
    10. Avrupa’da DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
    11. TİKA, Çad’a mesleki teknik eğitim..
    12. Kıbrıs Konferansı'nın yeni oturumu..
    13. Kahramanmaraş’ta takla atan otomobil..
    14. Atıl durumdaki belediyeye ait halı..
    15. Erdoğan: ABD teröristlerle anlaştı..
    16. Samsun’da fındık rekolte çalışmaları..
    17. Yaralanan yakınlarını takip ederken..
    18. Soma’da yol bakım ve onarım..
    19. İstanbullular bu habere dikkat! O gün..
    20. Organları 3 kişiye umut olacak
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Büyük darbe vuruldu… Akdağ grubunun tamamı yok edildi!
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Sıcak saatler... 2 ülke arasında ipler gerildi
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!
    Adeta fırladı! Müthiş rakam… Türkiye’ye para yağdı!