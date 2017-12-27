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Van’da yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı

Van’da bugün sabah saatlerinde biri yolcu otobüsü olmak üzere 2 araca yönelik yapılan operasyonlarda 178 kilo eroin ele geçirildi.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:04
Van’da yolcu otobüsüyle uyuşturucu sevkiyatı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri aldıkları istihbarat doğrultusunda Van Erciş yolunda, bir seyahat firmasının ait içerisi yolcu dolu otobüsü sabah saat 06.30’da durdurarak içerisinde aramalarda bulundu. Van Emniyet Müdürlüğü kadrosunda yer alan Alfa isimli narkotik köpeğinin katılımıyla didik didik aranan otobüste köpeğin tepki verdiği yolcu üst bagaj kabininde paketler gören narkotik timleri paketleri açarak içerisinde inceleme yaptı. Yapılan kontrolde 200 paket içerisinde 107 kilo 420 gram eroin maddesi bulan ekipler otobüsün şoförü ile muavini gözaltına alıp otobüsü seferden men ederek emniyet otoparkına çekti.

Bu operasyondan 55 dakika sonra saat 07.25’te ise Van Merkez’de narkotik timleri şüphe üzerine durdurulan bir minibüste arama yaptı. Bir başka narkotik köpeği Şila’nın katılımıyla arama yapılan araçta köpeğin tepki vermesi sonucu kapıların döşemelerini açan ekipler kapı boşluklarına zulalanmış 70 paket içerisinde 70 kilo 520 gram eroin maddesi bulundu. Ekipler araç sürücüsüyle yanında bulunan bir şahsı gözaltına alıp emniyete götürdü.

Her iki operasyona yönelik soruşturmasını devam ettiren Van polisinin, uyuşturucunun teslim edileceği adreslerle temin edildiği adres ve şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.  

Haber Tarihi: 27 Aralık 2017 Çarşamba 14:04
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