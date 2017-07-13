Van’da yağmur yağışı

Son günlerde Van’ı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, bugün akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerine kadar bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan kimi vatandaşlar dükkanlara sığınırken, kimi vatandaşlar ise yağmurun keyfini çıkardı.Temmuz ayında yağmur beklemediklerini ifade eden vatandaşlar, “Biraz olsun serinledik. İyi ki de yağmur yağdı” dediler.