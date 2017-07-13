Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van’da yağmur yağışı

Van’da aniden başlayan şiddetli yağmur, vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 23:15
Van’da yağmur yağışı

Son günlerde Van’ı etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, bugün akşam saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Akşam saatlerine kadar bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte aniden bastıran şiddetli yağmur, vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan kimi vatandaşlar dükkanlara sığınırken, kimi vatandaşlar ise yağmurun keyfini çıkardı.Temmuz ayında yağmur beklemediklerini ifade eden vatandaşlar, “Biraz olsun serinledik. İyi ki de yağmur yağdı” dediler.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 23:15
  1. Van
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine Kulu’dan toprak
    1. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
    2. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
    3. Akdeniz'de sondaj gerilimi! Türk savaş..
    4. Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı..
    5. 154 idari yargı mensubunun yeri değişti
    6. Bakan Arslan, Sinop’ta 15 Temmuz..
    7. Mudanya’da şehitlik ziyareti
    8. Şehit annesinin gözyaşları
    9. Eskişehirspor’da başnalık krizi çözüldü
    10. Çanakkale Boğazı’nda tekne arızalandı
    11. Aile ve Sosyal Politikalar..
    12. Evde bakım hizmetinde çocuklar..
    13. CHP’li Nurlu diplomasına 29 yıl sonra..
    14. Çorlu’daki sivil toplum kuruluşları 15..
    15. Sarıoğlu’ndan emeklilere çağrı
    16. Osmancık bu kış doğalgaz ile ısınacak
    17. Van’da yağmur yağışı
    18. Trakya, sağlık turizminde emin..
    19. Besni’de sosyal hizmet müdürlüğü..
    20. MTTB 15 Temmuz’da yine meydanlarda..
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Caniler bu cümleyi duyunca her şeyi itiraf etmiş!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    Karamollaoğlu: Bizi 28 Şubat'ı aratır hale getirmeyin!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    FETÖ'den 15 Temmuz'un yıldönümde tehdit!
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...
    Ömer Halisdemir'in mezarı başında tüyleri diken diken eden olay! Kabrinin yanına uzanmış...