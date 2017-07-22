Van’da ‘Vitrektomi’ cerrahisi sevinci

Babası Halil Okan’ı ameliyat ettiren Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan, ameliyatın Van’da yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Daha önce bu ameliyat için bölgedeki vatandaşların farklı illere gitmek zorunda kaldığını belirten Murat Okan, "Annemi aynı ameliyat için 2010 yılında İstanbul Beyoğlu Göz Hastanesine götürmüş, orada ameliyatını yaptırmıştık. Farklı bir ilde olmanın dezavantajını çok fazla yaşadık. Fakat bu ameliyatın ilimizde yapılması, bölge halkına büyük avantaj sağlanmış ve çoğu olumsuzluğu da ortadan kaldırmıştır. Babamın ameliyatı çok başarılı geçmiş ve görmesi ileri derecede düzelmiştir. Tedaviye erken başlanması ve ilgisinden dolayı Operatör Dr. Kamil Yavuzer’e, babam adına ve ameliyat olan diğer hastalar adına teşekkür ederim" dedi.