Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

Van'ın İpekyolu ilçesinde 254 kilo 81 gram eroin ele geçirildi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 09:41
Van'da uyuşturucu tacirlerine operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Narkotik timlerinin evde yaptığı aramalarda, çuvallar içinde 493 pakette 254 kilo 81 gram eroin bulundu.

Olayla ilgili iki kişi, "uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapmak ve uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 09:41
  1. Van
  2. uyuşturucu operasyonu
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    ABD konvoyuna saldırı çok sayıda ölü var
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Kan terleyen genç kadın hastaneye kaldırıldı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    Salondaki ‘Başbakan Meral’ sloganlarına kızdı… Bakın nasıl karşı çıktı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    İbadi'den Türkiye'ye çağrı
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''
    ''YKS İmam Hatiplileri mağdur edecek''

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 25.10.2017
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    AK Parti'de gece yarısı o kente atama
    Yeni torba yasasının içinde neler var?
    Yeni torba yasasının içinde neler var?