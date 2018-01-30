Van'da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın katılımıyla yapılan aramada, aracın ön göğüs kısmına zulalanmış 9 paket halinde toplam4 kilo 304 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.