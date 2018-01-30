Van'da uyuşturucu operasyonu
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 4 kilo 304 gram eroin ele geçirildi.30 Ocak 2018 Salı 10:59
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Alfa’nın katılımıyla yapılan aramada, aracın ön göğüs kısmına zulalanmış 9 paket halinde toplam4 kilo 304 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.