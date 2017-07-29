Van’da uyuşturucu operasyonu

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 28 Temmuz 2017 günü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Edremit ilçesi Hal Kavşağı’nda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Araçta Şila isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, yakıt deposu içerisine zulalanmış 20 paket halinde toplam 10 kilo 980 gram eroin maddesi ele geçirildiği kaydedildi. F.A. A.T. ve K.T.’nın ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alındığı soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.