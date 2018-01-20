Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo eroin...

Van'ın İpekyolu ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonette yapılan aramada 12 kilo 330 gram eroin bulundu.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:36
Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo eroin...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cevdetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 65 HB 023 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş 22 pakette 12 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü V.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından tutuklandı.

Haber Tarihi: 20 Ocak 2018 Cumartesi 13:36
  1. eroin
  2. İpekyolu
  3. uyuşturucu operasyonu
  4. van
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bir şey ezberlemeden önce yumruğunuzu sıkarsanız...
    1. Bir şey ezberlemeden önce yumruğunuzu..
    2. Bakkaldan aldığı ekmeğin içinden öyle..
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
    4. PKK şokta! Havadan takip, karadan..
    5. Bu organlar olmadan da yaşamınızı..
    6. Deniz Baykal'ın sağlığına ilişkin yeni..
    7. Köylüler Afrin sınırına dev Türk..
    8. 'ABD’yi niye mahkemeye vermiyoruz?'
    9. ABD’nin kolladığı terör örgütü şokta…..
    10. Gözaltındaki şoförün ilk ifadesi:..
    11. Afrin'deki teröristler için şimdiden..
    12. Çorum Belediyespor'da hedef galibiyet
    13. 16 aracın camında bulundu! Dehşete..
    14. Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo..
    15. Park halindeki araç alevlere teslim oldu
    16. Terör örgütü YPG'nin sözde komutanları..
    17. Fırtınada kağıt gibi savrulan uçağı...
    18. AK Parti'den Erdoğan hakkında bomba..
    19. O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız..
    20. El-Bab’tan gönüllü gençler Afrin’e..
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Tel Abyad'da çatışmalar başladı
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Dilipak 'sevmez' dedi ve ekledi: Erdoğan'a karşı kışkırtıyor!
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    YSK listeyi açıkladı: İYİ Parti yok... Sebebi belli oldu
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü
    5 ABD askeri çatışmada öldürüldü

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 20.01.2018
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Perinçek sloganı söyledi, Cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurdu
    Kızlarını almaya giden babaya şok!
    Kızlarını almaya giden babaya şok!