Van'da uyuşturucu operasyonu: 12 kilo eroin...

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cevdetpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları 65 HB 023 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Bozu"nun da kullanıldığı aramada, yolcu koltuklarının altına gizlenmiş 22 pakette 12 kilo 330 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü V.B, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde nakletmek" suçlarından tutuklandı.