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Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Edremit ilçesinde bir kamyonette yapılan aramada 29 kilo 601 gram eroin bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 09:25
Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerinde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları Ç.O. idaresindeki 65 NE 079 plakalı kamyonette arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, aracın koltuklarına gizlenmiş 58 pakette 29 kilo 601 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü Ç.O, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçlarından gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 09:25
  1. Edremit
  2. uyuşturucu operasyonu
  3. van

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