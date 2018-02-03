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Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Van’ın Başkale ilçesinde polis ekipleri tarafından bir minibüste yapılana aramada 31 kilo 655 gram eroin maddesi ele geçirildi.

03 Şubat 2018 Cumartesi 10:45
Van'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkale ilçesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada minibüsün tavanına ’zula’ diye tabir edilen gizli bölmede 62 paket halinde toplam 31 kilo 655 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak 1 şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir” denildi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 10:45
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  4. operasyon

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