Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van’da trafik kazası; 8 yaralı

Van’ın Tuşba ilçesinde 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucumeydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

27 Haziran 2017 Salı 16:01
Van’da trafik kazası; 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11:48 sularında Van-Erciş karoylu üzeri Mollakasım yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 56 AV 073 ile06 ABN 257 plakalı hafif ticari iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.K. (35), R.K. (33), F.E. (30), F.Ç. (23), Y.T. (9), E.T. (7) F.B.T. (5) ve M.A.K. (2) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversite Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2017 Salı 16:01
  1. Van
  2. Erciş
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye yetişti
    1. Mahsur kalan köpeğin yardımına itfaiye..
    2. Serinlemek isterken canından oldu
    3. Manisa’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
    4. Trabzon’da nakliye şirketine silahlı..
    5. ABD vize yasağını uygulamaya başlıyor
    6. Ne yazdıkları ortaya çıktı… İşte..
    7. FARC silahlarının tamamını teslim etti
    8. Kraliçe 2. Elizabeth’in bütçeden..
    9. Göztepe, Genoa ile karşılaşacak
    10. İşte sıra dışı balık tutma yöntemi
    11. Vali Pekmez’den şehit ailelerine..
    12. ''Radikal İslamcı terör tehlikesi en..
    13. Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla..
    14. Sulama kanalında temizlik çalışması..
    15. 4 teröristi öldürdükten sonra… O..
    16. Vali Demirtaş’tan şehit ailesine..
    17. Hakkari polisi sınırdaki çocukları..
    18. Başkan Kayda, işçilerle bayramlaştı
    19. BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs çıkışı
    20. Kriz çözülmeden ABD'den Körfez'e silah..
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Sosyalliğinden dolayı namaz kılmıyormuş!
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Saatin üzerindeki yazıya dikkat! Aylar sonra ortaya çıktı
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Sayıları giderek artıyor! Şehri karıştıran iddia…
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı
    Yemen’de camide çatışma: 4 ölü, 3 yaralı