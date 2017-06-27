Van’da trafik kazası; 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 11:48 sularında Van-Erciş karoylu üzeri Mollakasım yol ayrımında meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 56 AV 073 ile06 ABN 257 plakalı hafif ticari iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.K. (35), R.K. (33), F.E. (30), F.Ç. (23), Y.T. (9), E.T. (7) F.B.T. (5) ve M.A.K. (2) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversite Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.