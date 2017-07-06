Van’da trafik kazası; 3 yaralı

Kaza, Erciş karayolu üzerindeki Bardakçı TOKİ konutları kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen otomobil ve otobüsün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralanırken yaralılar, sıkıştığı yerden Van İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde kurtarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslime dildi. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.