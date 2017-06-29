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Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Van’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 10:46
Van’da trafik kazası: 2 yaralı

Alınan bilgilere göre, merkez İpekyolu ilçesi kale yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar kendi imkanları ile otomobilde çıkarak tedbir amaçlı hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden getirildi.

Kaza esnasında sıkışma ihtimaline karşı bölgeye giden Van Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, yaralıların kendi imkanları ile otomobilden çıkması sonucu sıkışma olmadığından dolayı normale döndüler.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 10:46
  1. Van
  2. İpekyolu
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