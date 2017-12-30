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Van'da teröristlerin kış üslenmesine operasyon

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik operasyon düzenlendi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 23:34
Van'da teröristlerin kış üslenmesine operasyon

Van İl Jandarma Komutanlığınca Gürpınar’ın Bükeç ve Övüncük mahallelerine bağlı kırsal alanda PKK/KCK terör örgütünün kış üslenme alanlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon ile ilgili Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “29 Aralık 2017 günü, Gürpınar ilçesi Bükeç ve Övüncük mahalleleri kırsal alanında icra edilen ‘Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Dağver Şahin Operasyonu’ sonucunda; teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edilmiş ve kullanılmaz hale getirilmiştir. Söz konusu sığınaklarda bantla sarılı halde, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış 17 adet pil, 2 adet terörist kıyafeti, 5 adet ayakkabı, bir adet uyku tulumu, 2 adet el feneri, 1 adet kilim, 2 adet şemsiye,3 adet çakı ve terör örgütünü simgeleyen semboller taşıyan muhtelif eşya ele geçirildi. Bölgemizde halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik olarak terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edilmektedir” denildi. İHA

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 23:34
  1. Van İl Jandarma Komutanlığı
  2. PKK/KCK terör örgütü
  3. kış üslenme
  4. kırsal alan
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