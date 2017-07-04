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Van'da terör operasyonu: İki terörist etkisiz

Van Başkale'de düzenlenen terör operasyonunda PKK'lı biri kadın iki terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon devam ediyor.

04 Temmuz 2017 Salı 15:48
Van'da terör operasyonu: İki terörist etkisiz

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçede dün teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin yaralanmasının ardından bölgede güvenlik güçlerince geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Biri kadın 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kalaşnikof piyade tüfeği, kanas keskin nişancı silahı, roketatar ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.

Etkinlikler yasaklandı

Van’da basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasaklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla 2935 sayılı OHAL Kanunu’nun 11. maddesi (m) bendi gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 3 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süreyle valilik iznine bağlanmış; basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda 3 Temmuz 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 30 gün süre ile yasaklanmıştır” denildi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 15:48
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