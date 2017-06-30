Van'da terör operasyonu: 30 gözaltı
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.30 Haziran 2017 Cuma 10:51
Van'ın Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik bazı adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda örgütsel malzemeler ele geçirildi.
Kaynak: AA