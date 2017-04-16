Van’da sandıklar gelmeye başladı

Van’da saat 07.00’da başlayan ve 16.00’da sona eren referandum seçim oy torbaları Van Adalet Sarayı’na sayım için getiriliyor.
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:27
Van’da saat 07.00’da başlayan ve 16.00’da sona eren referandum seçim oy torbaları Van Adalet Sarayı’na sayım için getiriliyor.
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