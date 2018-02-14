Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Edremit İlçesi'nde polisin düzenlediği operasyonda, PKK'ya ait roketatar mühimmatı ve sevk fişeği ele geçirildi.14 Şubat 2018 Çarşamba 10:37
Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Subesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan su deposu yakınlarındaki boş bir arazide arama yaptı. Aramada 8 roketatar mühimmatı ve 5 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.
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