Van'da PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Subesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Edremit ilçesi Esentepe Mahallesi'nde bulunan su deposu yakınlarındaki boş bir arazide arama yaptı. Aramada 8 roketatar mühimmatı ve 5 roketatar sevk fişeği ele geçirildi.