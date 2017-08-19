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Van'da PKK'ya ağır darbe! 4 terörist öldürüldü

Van Başkale'ye yapılan hava operasyonunda 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:32
Van'da PKK'ya ağır darbe! 4 terörist öldürüldü

Van'ın Başkale ilçesi kırsalında eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 4 terörist, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan bilgilendirmeye göre, bugün sabahsaatlerinde Van'ın Başkale ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

Bilgilendirmede, eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 4 teröristin, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla düzenlenen hava harekatı sonucunda etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 16:32
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. PKK
  3. Başkale
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