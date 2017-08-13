Van'da PKK operasyonu: 23 kişi gözaltında
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 23'ü gözaltına alındı.13 Ağustos 2017 Pazar 12:10
Emniyet Müdürlüğü ekiplerin saban saatlerinde Van merkez ve bazı ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı buluna 31 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanmısı için de operasyonların devam ettiği belirtildi.