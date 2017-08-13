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Van'da PKK operasyonu: 23 kişi gözaltında

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van merkez ve ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 31 kişiden 23'ü gözaltına alındı.

13 Ağustos 2017 Pazar 12:10
Van'da PKK operasyonu: 23 kişi gözaltında

Emniyet Müdürlüğü ekiplerin saban saatlerinde Van merkez ve bazı ilçelerinde PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Hakkında gözaltı kararı buluna 31 kişiye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 8 kişinin yakalanmısı için de operasyonların devam ettiği belirtildi. 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 12:10
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