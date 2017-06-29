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Van’da korkutan yangın

Van’da 6 katlı binanın 4. katında meydana gelen yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:34
Van’da korkutan yangın

Edinilen bilgiye göre, İpekyolu İlçesi Serhat Mahallesi Vali Sokakta bulunan bir apartmanın 4. katında yangın meydana geldi. Yangını fark eden bina sakinleri itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri binayı boşaltarak söndürme çalışmalarına başladı. Bayram nedeniyle ev sakinlerinin il dışında olduğunu öğrenen itfaiye ekipleri, balkon kapısını kırarak yangına müdahale etti.

Elektrik kontağından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde maddi hasar oluştu.

"Ev sakinleri Bayram tatiline gitmiş"

İHA muhabirine konuşan bina sakinlerinden Mehmet Ali Ekinci, komşularının bayram nedeniyle il dışında olduğunu belirterek, “Saat 12.45 sıralarında diğer komşularımız evden duman çıktığını fark edince beni aradılar. Ben de hemen itfaiyeye haber verdim. Arkadaşlar kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale ettiler. Bina sakinleri de kısa sürede binayı boşalttıkları için ve yangın çıkan evde kimse olmadığı için çok şükür herhangi bir zehirlenme falan yaşanmamış” dedi.

Yangının söndürülmesi ile bina sakinleri rahat bir nefes aldı.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:34
  1. Van
  2. İpekyolu
  3. Ekinci
  4. Yangın
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