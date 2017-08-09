Van'da 4.4 şiddetinde deprem!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre saat 04.58'de Van'ın Saray İlçesi'nde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 5 km derinliğinde meydana gelirken, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Baskanligi (AFAD) depremin büyüklüğünü 3.9 olarak, derinlğini ise 7.09 km olarak bildirdi.