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Van'da korkutan deprem!

Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Van'ın Tuşba ilçesi Tevekli Mahallesi mevkiinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu

09 Temmuz 2017 Pazar 06:24
Van'da korkutan deprem!

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

İHA'nın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Yerin 3.3 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 06:24
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