Van'da korkutan deprem!

Van'ın Tuşba ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



İHA'nın haberine göre, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 20:48'de merkez üssü Tuşba ilçesine bağlı Tevekli Mahallesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Yerin 3.3 kilometresinde meydana gelen depremde can ve mal kaybının olmadığı öğrenildi.