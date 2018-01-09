Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Van'da kaçakçılık operasyonu

Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı bir ton tütün ile 3 bin paket sigara ele geçirildi.

09 Ocak 2018 Salı 10:48
Van'da kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları bazı araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, bir ton tütün ile 3 bin paket sigara bulundu. Kaçak tütünler bir depoda muhafaza altına alınırken, sigaralar Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çöplükte yakıldı.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 10:48
  1. Başkale
  2. kaçak sigara
  3. Tütün
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Burak Yılmaz: Fenerbahçe'ye golle başlarım
    1. Burak Yılmaz: Fenerbahçe'ye golle..
    2. Milyonları ilgilendiriyor! Onlara da..
    3. Staj ücretine devlet katkısı 1 eğitim..
    4. Siteye bu yazıyı koydular… İnceleme..
    5. Van'da kaçakçılık operasyonu
    6. Terim, Ryan Donk'a gelen teklifleri..
    7. Gizli tanık deşifre oldu
    8. Milan'la görüşmeler resmen başladı!
    9. İstanbul düşüşte, İzmir gözde
    10. 'Kesik el cinayeti'nde flaş gelişme!..
    11. Devlet Bahçeli konuşuyor
    12. Bolu merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 19..
    13. Yerli otomobil ile ilgili detaylar..
    14. Prof. Dr. Nabi Avcı'dan yurt dışına..
    15. SUR YAPI Antalya için internetten 50..
    16. Kocaeli'de 96 avcıya 305 bin TL ceza..
    17. Mersin'de duvarı görenler durup bir..
    18. Adana'da otobüs durağında bali partisi
    19. Türkiye'den Soçi öncesi terör örgütü..
    20. 3 ilde operasyon! 13 adrese baskın
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül'e uyarı: Eğer aday olursa...
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Otomotiv devinden tarihi karar... Artık satmayacak!
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Veliaht savaşa hazırlanıyor! Parasını emdiler
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Barzani'den flaş 'Türkiye' açıklaması: Eskisi gibi...
    Pisliği yapana değil yazana hapis!
    Pisliği yapana değil yazana hapis!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    İmamın cesedini minarede buldular! Ancak vinçle indirilebildi…
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti
    O ülkenin kralıyla ortak olan Türk devi iflas etti