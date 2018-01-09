Van'da kaçakçılık operasyonu

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları bazı araçlarda arama yaptı.

Aramalarda, bir ton tütün ile 3 bin paket sigara bulundu. Kaçak tütünler bir depoda muhafaza altına alınırken, sigaralar Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çöplükte yakıldı.