Van'da kaçakçılık operasyonu
Van'ın Başkale ilçesinde gümrük kaçağı bir ton tütün ile 3 bin paket sigara ele geçirildi.09 Ocak 2018 Salı 10:48
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Başkale karayolundaki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurdukları bazı araçlarda arama yaptı.
Aramalarda, bir ton tütün ile 3 bin paket sigara bulundu. Kaçak tütünler bir depoda muhafaza altına alınırken, sigaralar Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çöplükte yakıldı.