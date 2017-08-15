Van'da jandarma komutanlığına hain saldırı

Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na saat 19.30 sıralarında PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin teröristlere anında karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, o sırada dışarıda bulunan bir kız çocuğu, ayağına isabet eden kurşunla yaralandı.

Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyon başlatıldığı bildirildi.