Van’da ilk yardım eğitimi verildi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün toplantı salonunda teorik ve uygulamalı olarak 16 saat süreli ‘İlk Yardım’ eğitim verildi. İl Sağlık Müdürlüğü İlk Yardım Birim personellerinden paramedik İlkan Kılıç, UMKE Bölge Sorumlusu paramedik Sıracettin Gökyer, ATT Aysel Demir ve Hemşire Ömer Erden tarafından verilen eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazandı.

Konu ile ilgili bilgi veren Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Halis Gökyer, “İlk yardım uygulamaları, eğitim almış kişilerce yapılması gerekir. Hastanın durumunu iyileştirmek için bilinçsiz uygulamalardan kaçınmak gerekir. Bu anlamda müdürlüğümüz tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü personellerine ilk yardım eğitimi verildi. Eğitimde genel ilk yardım bilgileri, hasta, yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanama, yaralanma, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçması gibi durumlarda, boğulmalarda ilk yardımın nasıl yapılacağı konusunda bilgiler verildi. Hasta, yaralı taşıma tekniklerinin nasıl olması gerektiğini anlatarak, eğitim teknik ve görsel bilgilerden sonra uygulamalı eğitim verildi” dedi.