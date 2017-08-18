Van’da ‘İl İstişare Zabıta Koordinasyon” toplantısı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığınca ilçe belediyelerinin de katılımıyla ‘İl İstişare Zabıta Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı. Toplantıda alınan kararlar doğrultusunda, zabıta ekipleri Kurban Bayramı süresince denetimler yaparak, Büyükşehir Belediyesince belirlenen alanlar dışında kesim yapanlar hakkında cezai işlem uygulayacak.

Gerekli hijyen ve altyapı şartlarından yoksun alanlarda yapılan hayvan kesimlerinin çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturduğunu ifade eden zabıta yetkilileri, 7/24 denetimler yapılarak kaçak kesimlere müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi. Yetkililer, vatandaşları kaçak kesimleri “153 Alo Zabıta” hattına bildirmeleri konusunda duyarlı davranmaya davet etti.