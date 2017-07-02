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Van’da iki ayrı trafik kazası; 24 yaralı

Van’ın Erciş ve Edremit ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 15:39
Van’da iki ayrı trafik kazası; 24 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, öğlen saatlerinde Van-Erciş yolu Derebele mahallesi mevki meydana geldi. Sürücüsünün ismi alınamayan 76 AK 731 plakalı minibüsün lastiğinin patlamasıyla takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında H.A. (16), H.A. (73), H.A. (7), M.A. (15), F.A. (17), E.A. (11), H.A. (9) ve H.A.(13) isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Diğer kaza ise, öğleden sonra Ederemit-Çiçekli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 06 VBL 81 plakalı otomobil ile 65 NK 412 plakalı minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.B., N.Ö., R.Ö., M.T.Ö., F.B., T.D., B.H., A.D., H.K., D.K., R.K., İ.A., M.B., T.D., V.B., İ.Ö. ismi şahıslar yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi ile YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındılar. Güvenlik güçleri her iki kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 15:39
  1. Van
  2. Edremit
  3. Erciş
  4. Çiçekli
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