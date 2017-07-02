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Van’da iki ayrı trafik kazası; 14 yaralı

Van’ın Erciş ve Özalp ilçelerinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

02 Temmuz 2017 Pazar 10:28
Van’da iki ayrı trafik kazası; 14 yaralı

Edinilen bilgiye göre ilk kaza, ikindi saatlerinde Erciş ilçesi TOKİ konutları yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin ve plakaları alınamayan 2 hafif ticari kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında S.E., T.D., B.D., D.D., B.D., Ö.G., Y.G. ve M.G. isimli şahıslar yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Diğer kaza ise, akşam saatlerinde Özalp ilçesine bağlı Günyüzü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari kamyonetin yoldan çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında A.B., H.B., R.B., T.K.,A.K. ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Yaralılar bölgeye sevkedilen ambulanslarla Özalp Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Güvenlik güçleri her iki kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 10:28
  1. Özalp
  2. TOKİ
  3. Van
  4. Erciş
  5. Günyüzü
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