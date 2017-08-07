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Van’da elektrik kesintisi sorunu

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) İl Müdürü Beytullah Özbayram’ı ziyaret ederek, elektrik kesintilerin esnafı zor durumda bırakıldığını söyledi.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
Van’da elektrik kesintisi sorunu

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhittin Aydemir; beraberindeki Van Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veysel Koç, Van Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Niyazi Budak ve bazı esnaflarla VEDAŞ’ı ziyaret ederek, yaşadıkları sıkıntıları dile getirdiler. Özellikle şehir merkezinde elektriklerin çalışmalardan dolayı sık sık kesilmesinin esnaf ve sanatkarı çok zor durumda bıraktığını söyleyen Aydemir, bir an önce gerekli çalışmaların bitmesini istedi.

İl Müdürü Beytullah Özbayram ise, Van genelinde çok yoğun bir şekilde çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Özbayram, gerek trafoların yenilenmesi gerekse altyapının tamamlanması için Van genelinin 3 veya 4 ay içerisinde çalışmaların yüzde 80’nin biteceğini kaydetti.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 22:27
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