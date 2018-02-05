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Van’da donmak üzereyken Mehmetçik tarafından bulundu

Kaybolduktan sonra kayaların arasında donmak üzere olan kız çocuğu, Mehmetçik ve güvenlik korucuları tarafından bulundu.

05 Şubat 2018 Pazartesi 16:56
Van’da donmak üzereyken Mehmetçik tarafından bulundu

Van'ın Bahçesaray ilçesinin Akyayla Mahallesi Küçükköy mezrasında ikamet eden P.T. (12) isimli kız çocuğunun kayıp olduğu bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı, çevre ilçe jandarma komutanlıkları ve güvenlik korucuları hemen harekete geçti.

GECE KAYALARIN ARASINDA UYURKEN BULUNDU

Zorlu doğa şartlarında yapılan arama tarama faaliyeti sonucu, minik kız gece saat 01.30 sıralarında ikametinin yakınındaki kayaların arasında uyur vaziyette bulundu.

DONMAK ÜZEREYDİ

Donmak üzere olan kız çocuğu, Mehmetçiğin parkası giydirilerek ambulansla Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

DURUMU İYİ

Jandarma ve güvenlik korucuları tarafından bulunan kız çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve güvenlik korucularına çalışmalarından dolayı minnettar olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Allah jandarma ve koruculardan razı olsun. Onların sayesinde kız çocuğu sağ salim bulundu. Kendilerine teşekkür ederiz.” dediler.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 16:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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