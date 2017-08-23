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Van'da AK Parti'li başkanının bürosunu yaktılar!

Van'da Ak Parti Gevaş İlçe Başkanı Bedirhan Erdem’in kullandığı özel büro, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:12
Van'da AK Parti'li başkanının bürosunu yaktılar!

Ak PartiGevaş İlçe Başkanı Bedirhan Erdem’in kullandığı özel büro, dün gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Saldırganlar kayıplara karışırken, yangın kendiliğinden söndü. Sabah fark edilen olayla ilgili polis inceleme yaparken, mutfakta bulunan tüpgazın da açık bırakıldığı belirtildi. Malzemelerin kullanılmaz hale geldiği büroda polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Sabah iş yerini açtığında olayı fark ettiğini söyleyen AK Parti Gevaş İlçe Başkanı Bedirhan Erdem, daha önce de bu tür saldırılarla karşı karşıya kaldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Sabah büromuzu açmaya gittiğimiz bu kötü manzara ile karşılaştık. Polise haber verdik. Polis ilk etapta yan binanın çatısına çıkıldığını ve pencerenin açılıp içeri girildiğini söyledi. İçeride odunluk olarak kullandığımız bölmeden köpük alıp büronun içerisinde yakmışlar. Bürom kaymakam beyin evine 50 metre uzakta. Malzemeleri ateşe verdikten sonra içeride bulunan tüpü de açık bırakmışlar. Benim kimseyle bir husumetim yok. 30 Mart yerel seçimlerinde de parti binamız yakılmıştı. 6-7 Ekim 2014 olaylarında da ortağımın aracı evinin önünde yakılmıştı. İnşallah tez zamanda failler bulunur. Biz görevimizi bırakmayız ve görevimizin başındayız. Kimse bizi bu tür saldırılarla yıldıramaz" dedi.
 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:12
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