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Van'da 78 kilo eroin ele geçirildi

Van'ın Özalp ilçesinde narkotik polisi tarafından bir minibüste yapılan aramada 78 kilo 410 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili ise 2 kişi gözaltına alındı.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:15
Van'da 78 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Özalp ilçesi girişinde durdurulan 31 plakalı minibüste 'Lisa' isimli dedektör köpekle arama yapıldı. Yapılan aramada aracın tavanına gizlenmiş 150 paket halinde 78 kilo 410 gram eroin maddesi ele geçirilirken, araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:15
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