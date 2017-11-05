Van’da 51 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında il merkezinde yakalanan hafif ticari kamyonette Alfa isimli dedektör köpeği ile arama yapıldı. Yapılan aramada aracın kapı içlerine gizlenmiş 100 paket halinde 51 kilo eroin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.