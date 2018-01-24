Van’da 26 kilo 725 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi’ndeki bir ikamet ve müştemilatında arama yapıldığı belirtildi, Narkotik madde arama köpeği ‘Lisa’nın da yer aldığı aramada, ikamet ve müştemilatında yapılan detaylı aramada 52 paket halinde toplam 26 kilo 725 gram eroin maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak R.Y. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.