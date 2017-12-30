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Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gevaş ve Gürpınar ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan 2 ayrı çalışma sonucu 15 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 10:53
Van’da 15 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre; Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Van-Bitlis karayolu Gevaş ilçesi Balaban mahallesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti neticesinde, batı illerine nakledilmek üzere özel bir turizm firmasına ait otobüsün koltuklarına gizlenmiş vaziyette toplam 3 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, yolcu otobüsüne el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, “Ayrıca Van İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ile ve Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Gürpınar ilçesi Gölardı mahallesinde bulunan metruk binalarda kaçak sigara depolandığı bilgisi alındı. Bu bilgiler doğrultusunda yapılan operasyon sonucunda toplam 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Meydana gelen olaylarda toplam 15 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” denildi. 

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 10:53
  1. Van
  2. kaçak
  3. sigara
  4. operasyon
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