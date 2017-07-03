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Van ve Hakkari'den acı haber

Van'ın Çaldıran ilçesi ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde gerçekleştirilen terör saldırılarında bir askerimiz ile bir koy korucumuz şehit oldu.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:10
Van ve Hakkari'den acı haber

Van ve Hakkari'de gerçekleştirilen terör saldırılarında bir askerimiz ile bir köy korucumuz şehit oldu.

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesi Güvendağı bölgesinin güneyinde teröristler tarafından EYP patlatılması sonucu bir askerin yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Çaldıran'da da EYP patlatıldı

Van'ın Çaldıran ilçesinde teröristlerce araziye tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu yaralandı.

İlçenin Tendürek Dağı bölgesinde dün gece terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada güvenlik korucuları İsmail Deniz ve Emrullah Çiçek yaralandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılan güvenlik korucularından Deniz, şehit oldu, Çiçek'in tedavisi sürüyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 09:10
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