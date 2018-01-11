Van Persie'nin fotoğrafı Fenerbahçelileri çıldırttı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giymeyen ve yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Robin van Persie, yine taraftarları kızdırdı.

Daha önce "Arkamdan konuşmayın" yazılı tişörtle hakkında çıkan haberler için adeta mesaj gönderen Hollandalı yıldız, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Göndermeleriyle Fenerbahçe taraftarlarını kızdıran van Persie bu kez de üzerinde İngilizce "1-parti, 2-uyku (isteğe bağlı, keyfime göre), 3-tekrarla" yazılı tişört giydi.