Van Persie'nin forması satışa çıktı!

Robin van Persie transferini yakın zamanda açıklaması beklenen Feyenoord, mağazlarında Hollandalı golcünün formalarını satışa sundu.



Robin van Pesie'nin forması, büyük ilgi gördüğü ve forma numarası belli olunca satışların daha da yükseleceği belirtildi.



"4 KİŞİDEN BİRİ..."



Konu hakkında açıklama yapan Feyenoord'un resmi mağazası çalışanı, "Bugün her 4 kişiden biri Van Persie forması aldı. Numarası belli olunca, onu da yazdırabilirler. Forma numarası belli olduğu zaman satış fırtınası meydana gelecek" ifadelerini kullandı.



"BAŞKASINA İHTİYACIMIZ YOK"



FEyenoord'un teknik direktörü Bronckhorst ''Persie, forvet ve 10 numara olarak oynayabilir. Harika yetenekleri var. Sadece saha içi değil, saha dışında da çok önemli bir karakter. Van Persie dışında birisine ihtiyacımız yok. Rekabeti arttıracak, futbolcuların daha iyi olmasını sağlayacak'' açıklamasını yapmıştı.