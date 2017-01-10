Van Persie'den müjde geldi

Hollandalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle kampta birçok idmanı takımdan ayrı bir şekilde, özel program dahilinde sürdürüyordu.

Van Persie'den müjde geldi
Eklenme: 10 Ocak 2017, 08:42
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Hollandalı oyuncu, sakatlığı nedeniyle kampta birçok idmanı takımdan ayrı bir şekilde, özel program dahilinde sürdürüyordu.

Advocaat, DenizliSpor maçında da öğrencisini riske etmeyerek kulübede oturttu. RvP’den sonunda müjdeli Haber geldi.

Ağrıları tamamen geçen Van Persie için sağlık heyeti, “Oynayabilir” raporu verdi.

Yıldız futbolcunun, yarın Arnavutluk takımı Partizani Tiran ile oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında formasına kavuşması bekleniyor.

 
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