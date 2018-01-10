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Van Persie son paylaşımıyla çıldırttı!

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Robin Van Persie, yaptığı skandal sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi ve taraftarları adeta çıldırttı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 15:24
Van Persie son paylaşımıyla çıldırttı!

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Van Persie, yine özel hayatıyla haber oldu.

2.5 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen Hollandalı futbolcunun rahat tavırları taraftarı çıldırtıyor.

PARTİ, İSTEĞE BAĞLI UYKU, TEKRAR ET

Van Persie, son olarak üzerinde "Parti, isteğe bağlı uyku, tekrar et" yazan bir tişört giyerek poz verdi.



SEN BİZİMLE DALGA MI GEÇİYORSUN?

Sosyal medyada Robin van Persie'nin paylaşımının altında toplanan Fenerbahçeli taraftarlar Hollandalı yıldıza büyük tepki göstererek "Sen bizimle dalga mı geçiyorsun" şeklinde yorumlarda bulundu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 15:24
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