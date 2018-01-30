Van Hakkari yolunda korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen, Başkale ilçesinden Van'a giden 65 EN 451 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 65 DH 165 plakalı tır, Gürpınar'ın Güzelsu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre 8 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla Van Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi aldı.