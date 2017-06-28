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Van Gölü'nün kaderi değişiyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Van Gölü'nün maruz kaldığı kirlilikten kurtarılması için çalışma başlattı.

28 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
Van Gölü'nün kaderi değişiyor

Van Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Van Gölü'nün maruz kaldığı kirlilikten kurtarılması için çalışma başlattı.

Eşsiz güzelliği, masmavi görüntüsü, sodalı suyu ve sahilleriyle kenti ziyaret eden turistlerin hayran kaldığı Van Gölü'nün, daha da kirlenmesinin önüne geçmek isteyen belediye, katı ve sıvı atıkların göle akışını engelleyecek projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyor.

Endemik bir tür olan İnci kefali ve çevresindeki sazlıklarda barınan yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan gölün korunması amacıyla 2 yıl önce hazırlanan ancak meclisin alt komisyonlarında kalan kanun tasarısının yeniden TBMM gündemine taşınmasını sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, İller Bankasının desteğiyle arıtma tesisinin tam kapasiteyle çalışmasını sağlamayı hedefliyor.

Belediye, dip çamuru ve göl yüzeyindeki katı atıkların temizlenmesi konusunda da 5 milyon liralık ihale gerçekleştirerek, eşsiz güzelliğin korunması konusunda önemli adımlar attı.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Yalçın, AA muhabirine, bu yıl Van Gölü çevresindeki rekreasyon alanlarının vatandaşa kazandırılmasının yanı sıra kirlilikten kurtarılması konusunda da önemli gelişmelere imza atılacağını söyledi.

Göldeki çamurun temizlenmesi için 3 milyon, yüzeyindeki katı atıkların temizlenmesi için de 2 milyon liralık ihale yaptıklarını belirten Yalçın, "Yürüttüğümüz tüm çalışmaları birlikte değerlendirdiğimiz zaman, bunlar Van Gölü'nü kurtarmak için önemli hamleler. Bu yıl atılacak adımlarla gölün kaderi değişecek. Bu çalışma inşaat sezonu içinde çok belirgin bir yere gelmiş olacak." dedi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Başkanı Necdet Takva da ""Çevresinde yaşayan 1,5 milyon insanın ne yazık ki her gün kirlettiği, yerel yönetimlerin ve belediyelerin bir şekilde bu konuda adım atmadığı, kirlenmesine göz yumduğu bir değer haline dönüştü Van Gölü. Bu nedenle Büyükşehir Belediyesinin başlatacağı çalışma çok önemli." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 13:34
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  4. Van
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