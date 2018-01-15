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Van Gölü’ne uçan sürücünün imdadına Mehmetçik yetişti

Van’ın Gevaş ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilVan Gölü’ne uçtu. Araçta sıkışan adı açıklanmayan sürücü, İlçe Jandarma ve Sahil Bot Tim Komutanlığı ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
Van Gölü’ne uçan sürücünün imdadına Mehmetçik yetişti

Kaza, bugünsabah saat 07.00 sularında Gevaş ilçesine bağlı Göründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Van Gölü’ne uçtu.

İhbar üzerine Edremit İlçe Jandarma ve Sahil Bot Tim Komutanlığı ekipleri, hemen olay yerine hareket etti. Ekipler, göle uçan araçta sıkışan ve adı açıklanmayan sürücüyü yaralı olarak kurtarıp, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 15 Ocak 2018 Pazartesi 16:35
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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