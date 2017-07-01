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Van Gölü sahilleri doldu taştı

Türkiye’yi etkisi altına alan aşırı sıcaklar nedeniyle vatandaşlar Van Gölünde sahile akın etti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:55
Van Gölü sahilleri doldu taştı

Son yılların en sıcak yaz mevsiminin yaşandığı Türkiye genelinde olduğu gibi Van’da da vatandaşlar serinlemek için çeşitli yöntemler deniyor. Hava sıcaklığının 30 dereceyi bulduğu kentte bunalan Vanlılar, Gevaş ilçesinin Van Gölü sahillerine akın etti. Van Gölünde serinlemeye çalışan vatandaşlar, Van Gölüne sahip oldukları için çok şanslı olduklarını dile getirdi. Van’da hava sıcaklığının batı illerine göre daha serin olmasına rağmen yine de bunaldıklarını ifade eden vatandaşlar, serinlemek için Van Gölüne girdiklerini kaydetti.

Son yılların en sıcak yaz mevsimine şahit olduğunu söyleyen 70 yaşındaki İdris Delta, "Ben tam 70 yaşındayım. Bugüne kadar böyle bir sıcaklık görmedim. Hava oldukça bunaltıcı. Biz de serinlemek için ailemizle birlikte Van Gölü kıyısına geldik. Bir yandan piknik yapıyoruz bir yandan da göle girerek serinlemeye çalışıyoruz" dedi.

Van’ın Serhat Mahalle Muhtarı İdris Aydın ise, Van’ın ülkenin en serin illerinden birisi olduğunu belirterek, "Şu anda Van diğer illere göre serin olmasına rağmen yine de çok sıcak. Bu yüzden ailece Gevaş’a geldik. Burası çok güzel ve serinlemek için çok uygun bir yer. Ben herkesi buraya davet ediyorum" diye konuştu.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:55
  1. Türkiye
  2. Aydın
  3. Van
  4. Van Gölü
  5. Gevaş
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