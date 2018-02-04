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Van Gölü kirlilikten tamamen kurtulacak

Van Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Van Gölü'nü kirlilikten kurtaracak projeyi hayata geçirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

04 Şubat 2018 Pazar 11:38
Van Gölü kirlilikten tamamen kurtulacak

KENAN GÜL/ VAN VASKİ bu kapsamda, "Van Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapımı ve 24 aylık işletimi" ihalesi gerçekleştirildi. İhaleye 7 firma katıldı. Tesisin yaklaşık maliyetinin 81 milyon 868 bin 800 TL olarak açıklandığı ihaleye en yüksek teklifi 117 milyon 735 bin 688 TL ile Mass Arıtma verdi. İhalenin sonucu ihale komisyonunun evraklarda yapacağı detaylı incelemelerden sonra  kamuoyuna açıklanacak. Yeni yapılacak arıtma tesisi ile tam kapasite arıtma sağlanarak yıllardır kirlenen Vangölü kirlilikten arındırılacak. Yeni ihale ile mevcut arıtma tesisi tam kapasite ile çalıştırılarak, 1 milyon nüfusa yetecek seviyeye ulaşacak. Tesis en az 40 yıl hizmet edecek şekilde tasarlandı. Projede ayrıca çevre dostu koku giderme üniteleri de oluşturulacak.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 11:38
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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